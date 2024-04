Pedro Fidalgo Marques será o cabeça de lista do PAN para as Eleições Europeias de 2024. O partido anunciou o candidato esta quinta-feira nas redes sociais e diz que é “reconhecido pela sua dedicação à defesa dos direitos humanos, dos animais e do ambiente”.

O candidato é licenciado em Dança e pós-graduado em Ciência Política. É fundador e diretor da Oeiras Dance Academy e co-fundador e presidente da PlataformaDança – Associação Nacional de Dança, associação representativa do sector da dança congregando profissionais, escolas, companhias e estruturas.

???? @pedroffmarques, reconhecido pela sua dedicação à defesa dos direitos humanos, dos animais e do ambiente, lidera a lista do PAN para as Eleições Europeias de 2024. Fica a saber de tudo durante os próximos dias. pic.twitter.com/ntE47fbngo — PAN (@Partido_PAN) April 25, 2024

Pedro Fidalgo Marques é desde 2017 membro para a assembleia de freguesia da União de Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias. Foi vogal, vice-presidente e tesoureiro da direção nacional da Liga para a Proteção da Natureza nos mandatos entre 2013 e 2018.

Nas Eleições Legislativas de 10 de março, o agora cabeça de lista do PAN concorreu a número três pelo círculo eleitoral de Lisboa.