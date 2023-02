Após dois empates nas quatro jornadas iniciais, o Nápoles partiu para uma sequência de 11 vitórias seguidas na Serie A que foi apenas travada em Milão frente ao Inter com a primeira derrota da temporada. Aí, logo no início do ano civil de 2023, veio ao de cima uma sensação de dejá vu da época inicial de Luciano Spalletti no sul de Itália, a começar sem adversário à vista mas a terminar longe das verdadeiras discussões pelo título. No entanto, o técnico que procura ainda o seu primeiro Campeonato em Itália depois dos dois triunfos na Rússia pelo Zenit (antes somara duas Taças e uma Supertaça pela Roma) aprendeu com os erros. Ele e a sua equipa. E esse contratempo na capital da moda não desviou a equipa mais fashion da temporada do sucesso, somando a partir daí mais sete triunfos consecutivos que dão nesta fase 15 pontos de avanço do Inter.

???????? 15 points clear in Serie A

???? Group A winners Napoli are a force ????#UCL pic.twitter.com/m2bkH6VkHF — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 21, 2023

Diego Maradona e companhia parecem ter encontrado sucessores à altura mais de três décadas depois desse momento alto do clube com dois Campeonatos, uma Taça UEFA, uma Taça de Itália e uma Supertaça. Aliás, do início dos anos 90 para cá o Nápoles não ganhou mais do que três Taças e uma Supertaça. O título agora parece ser uma inevitabilidade mas também na Champions, por força de um sorteio mais “simpático” nesta fase dos oitavos, os transalpinos tinham ambições depois de uma fase de grupos com cinco vitórias em seis jogos com expressivas goleadas frente a Liverpool, Rangers e Ajax. Seguia-se o Eintracht Frankfurt.

