O ator norte-americano Jansen Panettiere, que participou na série “The Walking Dead” e deu voz a várias personagens em filmes de animação, como “A Idade do Gelo”, morreu no passado domingo, em Nova Iorque. Tinha 28 anos.

A notícia da morte de Paniettiere, irmão da atriz Hayden Panettiere (que protagonizou a série “Heroes”), foi confirmada por um representante do ator ao site Deadline, que não avançou qualquer causa da morte. Kasey Kitchen, relações públicas da equipa da irmã Hayden, confirmou à CNN que as circunstâncias da morte de Jansen estão a ser investigadas.

Jansen Panettiere nasceu em 1994 em Palisades, no estado de Nova Iorque, e em criança e adolescente teve pequenos papéis em séries de televisão e filmes, como “Even Stevens”, “Hope &Faith” e “The Walking Dead”.

Para além da representação, Paniettiere fez dobragens para vários filmes de animação, como “Robots”, “Racing Stripes” e “A Idade do Gelo”.

O jovem ator dedicava-se também às artes, produzindo roupa, malas e sapatos com ilustrações feitas por si que partilhava numa página de Instagram, a RANE. “Pinto os meus problemas, dá-me um propósito”, confessaria em 2019 num artigo publicado online.

A morte de Panettiere foi lamentada pela produtora da série “The Walking Dead”. “Toda a família #TWD está a pensar na família Panettiere neste momento”, pode ler-se na conta oficial de Twitter da Valhalla Entertainment.

You might remember Jansen as "Casper" in "The Calm Before" in Season 9 of #TheWalkingDead. He will be deeply missed. The whole #TWDFamily is thinking about the Panettiere family right now. https://t.co/28VIBe0b6F

— ValhallaEnt (@valhallapics) February 21, 2023