No número 2 da Rua Damasceno Monteiro, em Lisboa, existe agora a pintura mural de um estendal de roupa, quase vazio, onde se vislumbram peças de um uniforme militar. A guerra continua, vai continuar, relembra-nos simbolicamente Kuril Chto, nome artístico de Andrei Zaitsev, artista russo radicado em Lisboa, desde há quatro anos, que projetou o mural que agora ocupa uma parede do bairro da Graça. Pintado durante a madrugada de 23 para 24 de fevereiro, a obra marca o dia em que, precisamente há um ano, as tropas russas invadiram a Ucrânia. “Serve como lembrança desse evento trágico”, diz ao Observador o artista. “É um olhar sobre um acontecimento que está no nosso dia-a-dia desde então e que não conhece fronteiras.”

Com o título “A guerra ainda não acabou”, o mural nasce com o apoio da GAU – Galeria de Arte Urbana do Departamento de Património Cultural da Câmara Municipal de Lisboa, que em diálogo com a comunidade artística promove o graffiti e a street art nas ruas da cidade. Em conjunto com a curadora Diana Sousa, escolheram fazê-lo num “local central da capital, marcado pela multiculturalidade”, que nos últimos anos se tornou numa galeria de arte urbana. A rua onde se pode ver o mural foi escolhida também por se tratar de um sítio “incontornável”, dizem os seus promotores, onde confluem o “Ser Poeta” de Florbela Espanca e os azulejos com estrofes de Sophia de Mello Breyner e Natália Correia.

Na reflexão por detrás do estendal de roupa está, simultaneamente, uma reflexão sobre a guerra que voltou a marcar o continente europeu e uma homenagem a Portugal. A roupa estendida surge como uma das primeiras memórias do artista aquando da sua chegada a Lisboa. “Havia roupa estendida em cada prédio e estendais em todas as casas. Era uma característica com a qual não estava familiarizado”, explica. Na entrevista ao Observador – numa chamada telefónica desde Nova Iorque, nos EUA, onde está a concluir os estudos em pintura na New York Academy of Art –, Kuril Chto explica que “as pessoas em Portugal, por aquilo que viveram durante a ditadura, sabem que há que lutar pela liberdade”. E este mural, realça, é o continuar de um percurso artístico também ele marcado pela censura e a opressão que conheceu na Rússia, já sob a liderança política de Vladimir Putin.

O exílio ainda antes da guerra

