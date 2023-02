Imprevisível e perigoso. Dois adjetivos que descrevem Oberyn Martell, figura também conhecida como Red Viper, de “Guerra dos Tronos”. Pelo contrário, duas palavras que se associam com muita dificuldade a Pedro Pascal — e até à fisionomia que deu à tal personagem durante a quarta temporada da série inspirada na obra de George R.R. Martin. A Martell, Pascal deu uma certa eloquência e sedução, com um à-vontade de quem não teria nada a perder. Na verdade, talvez fosse precisamente esse o caso. Pascal estava há duas décadas na televisão e no cinema em papéis secundários, era uma figura de fundo. Oberyn Martell seria mais uma delas. No meio de tantas personagens de “GOT”, poderia ser mais uma de passagem, que apareceria e, com a mesma rapidez, ficaria esquecida.

Agora é fácil fazer as contas ao que aconteceu: Pascal ficou na memória e entrou para a lista dos desejados pelos responsáveis de casting. Martell parecia feito para o chileno tornado cidadão americano. A cara “conheço-te-mas-não-sei-de-onde” de Pascal serviu a série e ao ator entregou-lhe condições para tomar riscos. Por isso, não é de estranhar que a cena mais memorável de Martell seja a própria morte — depois de um combate que figura entre os mais memoráveis da produção, a brutalidade do evento final ditou-lhe o futuro. Pascal aceitou o jogo, não teve medo de morrer no ecrã para conseguir uma nova vida. E essa aposta resultou.

Notemos o seguinte: isto aconteceu quase há uma década (2014). Desde então, o ator tirou proveito da situação e assumiu um dos papéis principais em “Narcos” na Netflix (Javier Peña, um dos homens da lei, que perseguia os bandidos traficantes liderados por Pablo Escobar, entre 2015 e 2017), entrou no universo de Star Wars e vestiu o fato de “The Mandalorian” em 2019, série que serviu de porta de entrada para o Disney+ (a terceira temporada estreia-se esta quarta-feira, 1 de março) e é também — ou sobretudo — o protagonista de uma das séries do momento, “The Last Of Us”, na HBO Max, na qual interpreta o protagonista e sobrevivente Joel. Por este papel, sabe-se, recebeu 600 mil dólares por episódio (cerca de 565 mil euros no câmbio actual), colocando-o na lista dos atores de televisão mais bem pagos da atualidade (com séries a decorrer), só atrás de Jennifer Aniston, Reese Witherspoon (ambas em “The Morning Show”), Chris Pratt (“The Terminal List”), Jeff Bridges (“O Velho”) e empatado com Steve Martin e Martin Short (“Only Murders In The Building”).

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.