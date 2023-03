Nunca fui muito fã de telenovelas. A última que vi chamava-se “Pedra Sobre Pedra” e diz-me a Wikipedia que já remonta a 1992, tinha eu 11 anos. Depois não casei com o Mauricio Mattar e desinteressei-me do formato. Mas mesmo as pessoas que não veem novelas no sentido clássico do termos às vezes gostam de ver outros programas que colmatam essa sede de intriga e de todos a engalfinharem-se com todos (seja no sentido de porrada, seja no sentido de lençóis de cetim). E acho que era por isso que eu era absolutamente vidrada num saudoso programa do VH1 da MTV chamado “Behind The Music”. Para quem não acompanhava, o “Behind The Music” era uma série documental que se focava nas bandas e nos artistas com a vida de bastidores mais sumarenta. E foi este gosto pelos bastidores das grandes e complexas bandas que me fez devorar o livro Daisy Jones And The Six (editado originalmente em 2019), uma ficção de autoria do fenómeno de Tik Tok e Bookgram Taylor Jenkins Reid.

O livro, altamente visual e com a capacidade de nos fazer acreditar que aquela banda ficcional existia mesmo, está escrito de um modo incomum, sendo uma série de excertos de entrevistas entrecortadas, replicando exatamente um “Behind The Music”. Era também uma escolha óbvia para adaptação audiviosivual. A mais rápida a conseguir os direitos foi a Amazon Prime, que estreia agora (esta sexta, 3 de março, saem os primeiros três tomos) a série de 10 episódios, assim como singles e um álbum da tal banda que até agora só existia no papel. A produção é da atriz Reese Witherspoon, que não entra na série — que tem, no geral, um elenco pouco conhecido.

[o trailer de “Daisy Jones & The Six”:]

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.