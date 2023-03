A completar 18 anos já em outubro, a infanta Leonor, herdeira do trono espanhol, filha dos reis Filipe VI e Letizia, começará em agosto a sua formação militar, com uma duração estimada de três anos. Esta terça-feira, o Conselho de Ministros aprovou o decreto real que regula a carreira militar do primeiro na linha de sucessão ao trono, confirmou Isabel Rodriguez, porta-voz do governo espanhol.

Está, segundo a revista Hola!, previsto que a herdeira do trono espanhol — que está agora a terminar o segundo ano de um bacharelato internacional no UWX Atlantic College, no País de Gales, onde está também a irmã, a infanta Sofia — passe pelas academias de três ramos das Forças Armadas: primeiro, pela Academia Geral Militar de Zaragoza; depois na Escola Naval de Marin em Pontevedra, e, por fim, pela Academia Geral da Aeronáutica de San Javier, em Múrcia, informou a ministra da Defesa.

“A casa real tem especial interesse em que a formação se faça da forma mais rápida possível, e por isso começa neste mesmo ano”, detalhou Margarida Robles, que celebrou também o facto de, no futuro, o Comandante Supremo das Forças Armadas, cargo ocupado pelo monarca, vá ser uma mulher.

Na passagem pela a Marinha, detalha a mesma revista, fará a viagem no barco Juan Sebastián Elcano, a mesma que o pai, o rei Filipe VI, fez ao longo de seis meses, em 1987. Apesar de não ser provável que ocupe cargos, a carreira militar da infanta Leonor será “promovida de acordo com a evolução”. A herdeira ao trono espanhol terá, em simultâneo, oportunidade de receber formação universitária.