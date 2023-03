A administração da Transtejo apresentou esta quarta-feira demissão aos ministérios das Finanças e do Ambiente. O anúncio foi feito pela presidente da empresa, Marina Ferreira, na sequência de uma recusa de visto prévio do Tribunal de Contas ao contrato para a aquisição de baterias para navios elétricos.

“Não nos revemos minimamente no que o Tribunal de Contas diz e achamos que o que fizemos foi bem feito, e razoável do ponto de vista da gestão e promoveu o interesse público. Mas assumimos na totalidade a responsabilidade das decisões que tomamos, apresentámos hoje de manha o nosso pedido de exoneração”, afirmou a presidente da Transtejo.

No acórdão, o Tribunal de Contas ataca os fundamentos da decisão da Transtejo, chegando ao ponto de considerar que a empresa faltou à verdade nas respostas que deu, tendo enviado a decisão de recusa de visto para o Ministério Público para o apuramento de eventuais responsabilidades financeiras e criminais.

A gestora contesta estas conclusões e defende a legalidade e a fundamentação económica das decisões. Sublinha ainda que não há prejuízo para o erário público. Marina Ferreira refere que a empresa recebeu a orientação acionista para avançar com este projeto de renovação de frota e que houve autorização do Ministério das Finanças para a realização da despesa. Mas sublinha, “a responsabilidade é nossa, de acordo com o estatuto do gestor público.

Ser gestor público é isto mesmo. Ponderar o que se faz e assumir a responsabilidade. Os nossos atos são escrutinados permanentemente”.

A presidente da Transtejo lamenta ainda as afirmações “muito ofensivas e ultrajantes” feitas no acórdão do Tribunal de Contas e afirma-se disponível para prestar todos os esclarecimentos. E considera ainda que este caso mostra como é muito “difícil fazer inovação na administração pública”. Os 10 navios elétricos para o transporte fluvial de passageiros no Tejo foram concebidos em resposta aos requisitos pedidos pela Transtejo, sendo por isso um protótipo.

Marina Ferreira defende o projeto de renovação de frota com navios elétricos que considera ser um projeto revolucionário para a área metropolitana de Lisboa. Mas reconhece que não foi um projeto fácil porque “há um histórico difícil de construção de navios em Portugal”, referindo que a empresa ouviu toda a gente.

A gestora que está à frente da Transtejo desde 2017 reconhece contudo se “se soubéssemos em 2019 o que sabemos hoje não teria feito tudo igual.” Marina Ferreira justifica a opção de comprar apenas os navios no concurso público internacional lançado em 2019, deixando para mais tarde as baterias que descreve como sendo um consumível que iria desvalorizar se fosse adquirido no contrato inicial. Este contrato inicial foi autorizado pelo Tribunal de Contas que agora veio recusar o visto à compra das baterias.

No entanto, indica que quando foram abertas as propostas a empresa percebeu que o mercado de baterias para navios elétricos era mais restrito do que o inicialmente previsto. Marina Ferreira invoca ainda o aumento do custo de baterias que resultou do período da pandemia.