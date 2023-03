Marcelo Rebelo de Sousa não “percebeu” as “reticências e dúvidas” dos partidos de direita sobre a participação de Lula da Silva nas comemorações do 25 de Abril. Para o Presidente da República, “fazia sentido” que o homólogo brasileiro estivesse presente e interviesse numa sessão sobre “descolonização, liberdade e democracia”.

À saída de uma sessão em memória de Amílcar Cabral, esta quinta-feira, o Presidente da República mostrou estar em desacordo com a decisão do Parlamento. Isto porque, depois de o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, ter anunciado ter convidado Lula para discursar na sessão solene do 25 de Abril e, perante os protestos da direita, Augusto Santos Silva adiantou que afinal o Presidente terá direito a uma sessão de boas vindas própria, e não falará no 25 de Abril.

