Manuel Soares, líder da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, interpelou diretamente a ministra Catarina Sarmento e Casto a aprovar “imediatamente” a lei da distribuição eletrónica dos juízes. A titular da pasta da Justiça já prometeu a regulamentação até ao verão mas Soares insiste que a alteração é urgente.

No discurso de encerramento do XII Congresso da Associação Sindical de Juízes Portugueses, que decorreu no Funchal entre quinta-feira e este sábado dedicado ao tema “Democracia, Direitos, Desenvolvimento”, o desembargador Manuel Soares deu mesmo o exemplo da Operação Marquês, sem referir os autos que têm José Sócrates como principal arguido, para fundamentar a urgência de tal regulamentação.

“Será normal, legítimo, aceitável, que um só advogado, num só tribunal de recurso, em 9 meses, suscite 23 incidentes de recusa dos juízes, 2, 3 e 4 vezes nos mesmos processos e que não haja maneira de por termo a isso, apesar das sucessivas decisões que negam provimento aos seus pedidos?”, questionou Manuel Soares, sob o olhar atento do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, do presidente do Supremo Tribunal de Justiça (conselheiro Henrique Araújo) e da ministra da Justiça.

