As autoridades policiais detiveram um homem suspeito da coautoria de um roubo cometido com recurso a uma arma de fogo, em Loulé, em outubro passado, anunciou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ adianta que o detido, de 25 anos, está “fortemente indiciado” de ter participado no roubo, que se registou num estabelecimento comercial da cidade de Loulé, no distrito de Faro.

“O homem está acusado de ter assaltado, conjuntamente com outros, um estabelecimento comercial naquela localidade, mediante ameaça com arma de fogo, donde terão subtraído dinheiro e bens de consumo”, acrescentou a PJ.

O suspeito foi detido no âmbito de uma investigação realizada pela diretoria do sul do Polícia Judiciária, que procura identificar e localizar outros elementos do grupo que participou no assalto.

A PJ não quantificou o número de autores do assalto e adiantou que o homem agora detido vai ser presente ao Tribunal de Loulé para ser submetido ao primeiro interrogatório judicial e lhe serem aplicadas as eventuais medidas de coação.

O órgão de polícia criminal destacou ainda a importância da “partilha permanente de informação com a Guarda Nacional Republicana” para a investigação em curso.