Palaphita

Casa da Guia, Avenida Nossa Senhora do Cabo 101, 2750-374 Cascais. De domingo a quinta-feira, do meio-dia às 21h. Sextas-feiras e sábados, do meio-dia às 22h

Para provar sabores da Amazónia: o restaurante e eco-lounge a céu aberto no bosque da Casa da Guia, em Cascais, tem uma nova ementa assinada pela chef Natacha Fink. As iguarias do Palaphita focam os ingredientes nativos da Amazónia em fusão com sabores portugueses, recorrendo a matérias-primas predominantemente orgânicas. Na nova carta, destacam-se, por exemplo, o Hot Dog de Polvo, o Tapi (dadinhos de tapioca hidratada e temperada com queijo, servidos com mel picante) e o Crocante de Bacalhau (bolinho de arroz com bacalhau, natas e queijo fundido da Serra da Estrela, servido com chutney amazónico). Na carta de bebidas, entra agora o FinkBull, com vodka, morango, limão, hortelã e Red Bull, criado em conjunto com o bicampeão mundial de skimboard Lucas Fink. Às sextas-feiras, há happy hour entre as 17h30 e as 18h30, com música da DJ Mari Benting.

Portugal a Cores

Fabrica Features, Mega Store da Benetton do Chiado, Rua Garrett 83, 1200-273 Lisboa. De 21 de março a 18 de abril. Entrada livre

Para celebrar o Dia Internacional da Cor: a data especial assinala-se a 21 de março, mas tem até 18 de abril para conhecer a exposição Portugal a Cores, organizada pela Associação Portuguesa da Cor e com a curadoria do Santo Infante. A exposição está divida em cinco cores: azul, verde, amarelo, laranja e vermelho, e cada espaço foi trabalhado por diferentes artistas e marcas. Paz Braga, fundadora do Santo Infante e curadora da exposição, convidou 15 artistas para criarem peças únicas em que, como não podia deixar de ser, a cor é o elemento principal, e também 8 marcas que trabalham com as mesmas tonalidades. Carolina Vaz, Kr.us, Marta Poppe, Mufla, Vasco Água e Rita Tosco estão entre os artistas, a que se juntam projetos como a Util e a Vicara.

Viseu Doce

Pestana Pousada Viseu & Charming SPA, Rua do Hospital, 3500-161 Viseu. Dias 25 e 26 de março, das 14h às 19h (sábado), e das 11h às 18h (domingo). Entrada livre

Para açambarcar doçarias antes da Páscoa: os Claustros da Pousada de Viseu recebem este fim de semana a 3.ª edição da Viseu Doce, mostra de doçaria que junta os doces típicos da região aos vinhos do Dão. Viriatos, cavacas de Resende e pastéis de Vouzela são algumas das presenças incontornáveis entre os mais gulosos e conhecidos doces da região de Viseu. A iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Viseu em conjunto com a Associação Comercial do Distrito de Viseu (ACDV) e a Viseu Marca vai contar com 13 casas comerciais de doces típicos e diversos produtores de vinho da região.

Imperfeita 1.3

284 Gallery, Rua das Amoreiras 72 A, 1250-096 Lisboa. De sexta-feira a domingo, entre as 14h e as 19h. Entrada livre

Para prestar tributo à arte de ser mulher: a exposição Imperfeita 1.3 está até 16 de abril na 284 Gallery, em Lisboa, com a perspetiva “A Tua Idade Não Te Define”. Por lá, estão expostas cerca de 90 obras de mais de 30 artistas de diferentes nacionalidades, com um conceito que se inspira em duas mulheres poderosas: a pintora mexicana Frida Khalo e a rainha da pop, Madonna, que, como sublinha a organização, com mais de 60 anos de idade e 40 de carreira, “continua a reinventar-se”. Fiumani, Daniela Guerreiro e Adriana Scartaris são alguns dos artistas em exposição.

Catch Me

Jardim 9 de Abril, 1200-736 Lisboa. De domingo a quinta-feira, das 12h30 à 1h; sexta-feira e sábado, das 12h30 às 2h. Tel.: 213 963 668

Para conhecer o novo inquilino do Le Chat: durante mais de 13 anos, o rooftop no Jardim 9 de Abril, em Santos, foi conhecido por albergar o famoso Le Chat, cuja vista sobre o Tejo encheu o olho a lisboetas e visitantes. Agora, sai o Le Chat e entre um novo inquilino, o Catch Me, onde muda o conceito, mas se mantém o panorama. A carta tem assinatura do chef Lucas Aaron, que propõe. por exemplo, Dadinhos de Tapioca (9 euros), Croquetes de Bacalheu (8,50 euros), Polvo Grelhado (22 euros), Risotto de Camarão (18 euros) e Nuvens com Chocolate e Morango (6 euros), para terminar. Na programação, há sunset com DJ todas as primeiras segundas-feiras de cada mês (das 16h às 20h). Todas as sextas-feiras e sábados, está marcado um DJ set entre as 16h e as 20h, e das 22h às 2h. Aos domingos, o plano repete-se entre as 16h e as 20h.

Novo Ático

Coliseu do Porto, Rua de Passos Manuel 137, 4000-385 Porto. Tel.: 223 394 940. Domingo, às 10h30. Bilhetes por 10 euros

Para entreter a miudagem: a partir de 26 de março, o Novo Ático tem uma programação pensada para entreter miúdos de várias idades nas áreas do teatro, música, palavra e performance, sempre aos domingos e às 10h30. No último domingo deste mês, o programa arranca com “OVO — AVES para bebés e famílias (ato I)”, pensado para miúdos dos 3 meses aos 3 anos, com objetos, sons e significados que estimulam os participantes num jogo com rimas e ritmos. Os bilhetes estão à venda na Ticketline e na bilheteira do Coliseu do Porto Ageas. Custam 10 euros para um adulto e uma criança.

Magma e Mirante

Senhora da Rosa Tradition & Nature Hotel, Rua Senhora da Rosa 3, 9500-450 Fajã de Baixo, Ponta Delgada. Reservas por telefone (296 100 900) ou email (info@senhoradarosa.com). Menus a 40 euros por pessoa

Para celebrar a Hora do Planeta: no dia 25 de março, os restaurantes Magma e Mirante Rooftop, em São Miguel, têm menus de degustação especiais que se inspiram na Terra valorizando a sazonalidade dos produtos e dos seus recursos energéticos. A Hora do Planeta assinala-se nesse mesmo dia, entre as 20h30 e as 21h30. No Magma, o menu de degustação inclui uma tiborna de peixe da ilha fumado com compota de pimenta da terra. Já no Mirante, há pão cozido a vapor com moqueca de camarão e salada de salmão grelhado, entre outros. Cada prato dos menus será acompanhado por um cartão em papel reciclado com uma mensagem sobre o ingrediente principal do mesmo que destaca as suas principais características e sazonalidade. Os menus custam 40 euros por pessoa, sem bebidas incluídas.

“Viagem”

Galeria Tapeçarias de Portalegre, Rua da Academia das Ciências 2J, 1200-030 Lisboa. De 22 de março a 1 de junho

Para prestar homenagem às Tapeçarias de Portalegre: a exposição coletiva “Viagem”, com a curadoria de Felipa Almeida, instalou-se na Rua da Academia das Ciências com um diálogo entre tapeçaria e cerâmica. Mais do que exposição, este momento põe os holofotes nas Tapeçarias de Portalegre, cuja longevidade está em risco, um projeto que se tornou numa “missão de vida” para a curadora da exposição. Aramy Machry, Carlos Botelho, Cruzeiro Seixas, Emília Nadal, Henriette Arcelin, Maria Paz Aires, Maud Téphany, Menez e Oficina Marques são os artistas e artesãos em exposição.

Jardins da Casa de Margaride

Villa Margaridi / Casa de Margaride, Avenida Rio de Janeiro 440, 4810-009 Guimarães. Dia 25 de março, das 10h30 às 18h. Tel.: 932 671 231. Entrada livre

Para aproveitar a chegada da primavera: é já no primeiro sábado da nova estação que acontece a segunda edição do Margaridi Garden Open Day, com entrada livre e visitas guiadas ao icónico jardim barroco de Guimarães. Os Jardins da Casa de Margaride estão classificados como Monumento de Interesse Público, com várias espécies de arbustos, camélias, jasmim-dos-poetas, caminhos e fontes de água. Os visitantes são convidados a levar a sua própria chávena para experimentarem um chá de Camellia sinensis, acompanhado por biscoitos e produzido a cerca de 600 metros do jardim. Quem passar por lá, vai ainda receber um pequeno herbário, para sensibilizar para o respeito pela biodiversidade.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.