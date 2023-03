Um espectáculo dedicado a Dante (‘Vozes de Dante’) pelo actor Toni Servillo, o intérprete favorito do realizador Paolo Sorrentino; uma exposição inédita em Portugal do fotógrafo italiano Luigi Ghirri (1943-1992), no CCB; uma integral do realizador Elio Petri na Cinemateca, ou uma programação especial e multidisciplinar organizada pelo Instituto Italiano de Cultura de Lisboa, são alguns dos pontos altos da Festa do Cinema Italiano, cuja 16ª edição tem lugar em Lisboa entre 29 de Março e 6 de Abril, no Cinema São Jorge, nos UCI-El Corte Inglés e na Cinemateca, e em mais de 20 cidade portuguesas até ao próximo mês de Julho. Da programação com mais de 50 filmes, seleccionámos oito momentos por temas. (Ver aqui o programa integral e todas as informações)

HISTÓRICO: “Dante”

De Pupi Avati

