Em pleno deserto do Moab, no estado do Utah, EUA, decorre de 1 a 9 de Abril mais uma edição do Easter Jeep Safari, o evento anual que o construtor organiza para clientes e fãs, em que propõe incursões pelos famosos trilhos da região, uma verdadeira meca dos amantes do todo-o-terreno. Além do convívio e das demonstrações dos veículos da gama, Moab serve ainda para revelar algumas novidades que em breve serão propostas ao público. Este ano, entre os modelos presentes, o mais sumarento é o Wrangler Magneto 3.0.

A Jeep é especialista em veículos 4×4, dos mais civilizados e luxuosos aos mais robustos, como é o caso do Wrangler. A preparar o lançamento da versão eléctrica deste que é o seu modelo mais ousado e radical, prevista para 2024, a Jeep levou até ao Moab o Magneto 3.0, a versão mais recente do ainda protótipo Wrangler a bateria, que está cada vez mais próximo do modelo que passará à produção em série.

A Jeep deslocou ao deserto de Moab uma mão cheia de novidades. A mais interessante foi o Magneto 3.0, a versão mais recente do protótipo que vai dar origem ao Wrangler eléctrico 4 fotos

A 57.ª edição do Easter Jeep Safari permitiu aos participantes ver o Magneto 3.0 em acção, um Wrangler que troca o motor de combustão, a gasolina ou a gasóleo, por um eléctrico, ainda com mais potência e força. Mas tudo o resto não sofre alterações, o que significa que a caixa de velocidades se mantém, bem como o sistema de transmissão, com um diferencial em cada eixo e uma caixa de transferências ao centro, para comutar a tracção 4×4 por 4×2, e ainda assegurar o acesso a redutoras, trunfo fundamental para conseguir ultrapassar os trilhos mais difíceis do deserto do Utah.

O Magneto 3.0, que se assume como uma evolução das versões anteriores, o Magneto (de 2021) e o Magneto 2.0 (de 2022), é construído sobre a versão curta do Wrangler, com apenas duas portas, dispondo de apenas dois lugares, com uma carroçaria aberta. Mas a tecnologia aplicada pode ser reproduzida nas versões compridas, com quatro portas, bem como na pick-up Gladiator.

Nesta fase de desenvolvimento, o Magneto 3.0 pode fornecer apenas 290 cv, ou 659 cv caso o condutor deseje explorar todo o potencial da mecânica. Esta é alimentada por uma bateria com uma capacidade de 70 kWh, o que não permitirá grandes aventuras devido à pequena autonomia.