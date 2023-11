Reconhecido pela sua capacidade de superação no todo-o-terreno, a mais recente versão (MY2024) do Jeep Wrangler 4xe híbrido plug-in (PHEV) está cada vez mais próxima de chegar aos concessionários portugueses, onde se vai apresentar em duas versões, Sahara e Rubicon, comercializadas respectivamente por 84.900€ e 87.400€.

À semelhança dos restantes mercados europeus, por cá já abriram as reservas para aquela que é a primeira versão do icónico 4×4 equipada com uma bateria recarregável que permite a este Jeep percorrer até 51 km em modo totalmente eléctrico (ciclo citadino WLTP). O acumulador, fornecido pela Samsung e com 17,3 kWh de capacidade bruta, está num compartimento devidamente protegido e selado, permitindo que, mesmo com este componente “extra”, o Wrangler continue a reclamar uma capacidade de vadear de até 76 cm.

Com uma potência combinada de 380 cv, a versão PHEV do Wrangler tem sido um sucesso comercial nos Estados Unidos da América, rapidamente se impondo neste mercado como o híbrido plug-in mais vendido naquela região. O ano passado, o Wrangler 4xe matriculou 43.176 unidades em terras do Tio Sam, ou seja, 24% de toda a gama, com um incremento de 46% na procura face a 2021. O facto de a electrificação lhe reforçar os atributos off-road, aliado a um consumo mais contido e aos incentivos fiscais que esta classe de veículos (ainda) usufrui explicam a apetência pelo Wrangler Plug-in Hybrid, que conjuga um quatro cilindros a gasolina 2.0T com 272 cv e dois motores eléctricos. Um encontra-se montado na frente do motor e actua como motor-gerador, substituindo o convencional alternador, o outro está integrado na transmissão automática de oito velocidades TorqueFlite e é capaz de colocar os seus 145 cv de potência a locomover, de forma exclusivamente eléctrica, o Wrangler até uma velocidade máxima de 130 km/h.

Entre os destaques da actualização de que foi alvo, é incontornável referir a característica grelha de sete ranhuras da Jeep que aqui exibe um desenho renovado, em que as aberturas passam a ser mais finas, deixando “cair” o nome da marca na dianteira. Já no interior, ênfase para o novo display central táctil de 12,3 polegadas, compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fios e capaz de registar até cinco perfis de utilizador. Preparado para receber actualizações de software remotamente (over-the-air), o Wrangler 4xe possui a bordo há um hotspot Wi-Fi 4G LTE para até oito dispositivos, sendo que o reforço da conectividade é ainda testemunhado pelas informações de trânsito em tempo real, cortesia da integração dos serviços de navegação TomTom.

A marca destaca igualmente a vasta panóplia de sistemas de assistência e de segurança colocados à disposição do condutor e o facto de qualquer uma das versões passar a sair de fábrica com bancos dianteiros ajustáveis electricamente em 12 modos.