O volume de água armazenado aumentou em nove bacias hidrográficas e desceu em três, apontam os dados do Sistema Nacional de Informação dos recursos Hídricos (SNIRH) referentes ao último dia de março.

Oito das 12 bacias hidrográficas tinham uma quantidade de água superior às médias de armazenamento de março do período de referência (1990/91 a 2021/22).

A bacia do Ave era a que apresentava maior volume de água, 89,4% da sua capacidade, seguida da do Tejo (86,6%), do Douro (86%) e do Cávado (83,8%).

Abaixo das médias estavam as bacias do Barlavento (13,6%), Mira (36,6), Arade (40,7%) e Sado (61%). Das 59 albufeiras monitorizadas, 36 apresentavam disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total e sete estavam a 40%.

A cada bacia hidrográfica pode corresponder mais do que uma albufeira.