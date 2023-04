Ao longo de quase sete horas de audição, Christine Ourmières-Widener respondeu sobre os detalhes da negociação com Alexandra Reis, a interação com a tutela e a pressão política para se demitir, que recusou porque, diz, não fez nada de errado. E sublinhou que nunca foi informada de que seria afastada com justa causa. Quando soube pela televisão ficou “devastada”. Ficam aqui os principais destaques da audição que os deputados elogiaram por não ter sido marcada por “amnésia”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.