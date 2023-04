A limpeza de terrenos tem de ser feita até ao final do mês, até 30 de abril. Depois dessa data, as coimas podem chegar aos 5 mil euros para pessoas singulares ou 25 mil euros para pessoas coletivas.

A data sofreu, nos anos da pandemia, alterações, mas este ano volta a ser fixada a 30 de abril. Isso mesmo recordou o Ministério da Administração Interna no seu Twitter.

O Portal Chama também alerta para a data, acrescentando que “a partir desta data, as Câmaras Municipais podem substituir-se aos proprietários na limpeza do mato. Os proprietários são obrigados a permitir o acesso aos seus terrenos e a pagar as despesas à Câmara”.

Nesse mesmo site, dá-se conselhos sobre a limpeza: Instalar uma faixa de 1 a 2 metros com pavimento não inflamável à volta da casa; Retirar o material inflamável à volta da casa; Não acumular lenha junto de casa; Manter-se informado do risco de incêndio na sua área de residência; Verificar se o sistema de rega e as mangueiras funcionam; e Limpar telhados e colocar rede de retenção de fagulhas.