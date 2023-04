Jamie Foxx internado por causa de "complicações médicas"

Corinne Foxx não adiantou que complicações de saúde sofreu Jamie Foxx e pediu “privacidade” a toda a família. “Sabemos o quanto ele é amado e agradecemos as vossas orações. A família pede privacidade durante este momento”, escreveu a atriz na publicação, que até à meia-noite desta sexta-feira recolheu quase 24 mil “gostos”. Corinne bloqueou a possibilidade de os seguidores deixarem comentários na publicação.

De acordo com informações avançadas pela TMZ, Jamie Foxx ter-se-á sentido mal enquanto filmava a comédia romântica “Back in Action”, da Netflix, em Atlanta. Foi transportado de ambulância para o hospital e visitado pela família, mas estava consciente. As últimas informações é que está “muito melhor” e “já faz piadas com a família”, mas ficará internado por mais alguns dias.

Jamie Foxx, que venceu o Óscar de Melhor Ator Principal em 2005 pela interpretação de Ray Charles no filme “Ray”, é o nome artístico de Eric Marlon Bishop, 55 anos e natural de Terrell, estado norte-americano do Texas. O artista também é famoso por êxitos musicais como “Gold Digger” e “Slow Jamz”, ambos resultantes de parcerias com o músico Kanye West.