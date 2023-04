Não é de bom tom entrar numa festa sem convite. Apesar de tudo, se não há seguranças à porta não há mal em espreitar e ver o que está a acontecer. Era nesta lógica que o Sporting olhava para os desenvolvimentos no topo da classificação. O Benfica perdeu, o FC Porto ganhou, mas, à partida, a luta pelo título já não é tópico trending em Alvalade. Apesar de tudo, os leões não têm miopia e se virem hipóteses não as vão ignorar.

Se, como é provável, isso não aconteça, o Sporting tem que varrer os confettis dos festejos do campeão. Para ajuda na tarefa, os leões têm o vizinho de baixo, o Arouca. As equipas defrontavam-se numa altura em que os verdes e brancos eram os quartos classificados do campeonato e os arouquenses, em posição de qualificação europeia, os quintos.

O Sporting estava numa sequência de três jogos consecutivos fora de casa e, no regresso a Alvalade, não tinha tarefa fácil. Os leões tinham que interromper o bom momento em que o Arouca estava mergulhado. “O que interessa é a atitude e a forma como vamos enfrentar um adversário que não perde há seis jogos. O seu treinador está a fazer um grande trabalho, é uma equipa versátil, tem muita velocidade na frente, são muito fortes. Temos de estar concentrados, frescos física e mentalmente”, disse Amorim antes do encontro se se seguiu à derrota por 1-0 contra a Juventus para a Liga Europa. “Voltámos com boas sensações para Lisboa, sabendo que é um jogo diferente. A responsabilidade é diferente, o adversário vai estar confortável. O que temos de fazer é ganhar no campeonato para dar a volta”.

