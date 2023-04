"Mantemos esperança de que isto não vá para a frente": SAD do Vilafranquense fez a mala, pegou no futebol e mudou-se para a Vila das Aves

A SAD do Vilafranquense vai arrendar o estádio do Desp. Aves 1930, assumindo o controlo do futebol dos avenses sob a nova designação Aves Futebol SAD. Para trás ficam Vila Franca de Xira e os sócios.