O grupo Pestana fechou 2023 com lucros de 109,5 milhões de euros, uma subida de 38% face a 2019, que tinha sido, até à data, o melhor ano de sempre para o Pestana. Foi também a primeira vez que foram ultrapassados os 100 milhões de euros de resultado líquido. Nas receitas também foi batido um recorde, com as vendas a chegarem aos 453 milhões de euros, mais 8% face aos 419 milhões de 2019, último ano comparável devido à pandemia. Em relação a 2021, a subida foi de 50%. “Foi o ano da grande retoma. Os resultados foram muitíssimo bons, é uma afirmação do grupo Pestana como empresa com origem portuguesa”, nota o CEO, José Theotónio, na apresentação de resultados que teve lugar esta quarta-feira.

As receitas só não ultrapassaram os 500 milhões de euros, explicou José Theotónio, porque há atividades que não são consolidadas na totalidade, apenas a 50%, nomeadamente a marca Pestana CR7, dos hotéis que o grupo tem em parceria com Cristiano Ronaldo, “porque é preciso entregar metade a quem investiu metade”. O CEO faz um balanço positivo da parceria, que vai ganhar mais um hotel em Paris. O sucesso da marca em Lisboa e na Madeira “não quer dizer muito, porque é onde já somos fortes”. Pelo que “era importante saber se conseguiríamos ser bem sucedidos em cidades mais competitivas”, como Nova Iorque, Madrid ou Marraquexe.

Os resultados antes de impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) foram de 200 milhões de euros, mais 19% do que em 2019. O ativo total do grupo está avaliado em 1.500 milhões de euros, sendo que mil milhões equivalem a hotéis, mas é uma avaliação feita a custos históricos, explica o CEO, ou seja, não foram feitas reavaliações nos últimos anos, pelo que alguns “valem com certeza mais”. A dívida financeira ficou nos 195,3 milhões de euros e a dívida líquida que já contabiliza as rendas futuras é de 383 milhões de euros, uma melhoria face aos 504 milhões de 2019.

