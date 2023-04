Só nos últimos seis anos, as autoridades portuguesas registaram 172 voos ilegais de drones nas proximidades dos aeroportos do país, colocando em risco as descolagens e aterragens, noticia esta quarta-feira o Jornal de Notícias, citando números da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC).

A notícia surge um dia depois de as aterragens no aeroporto de Lisboa terem estado suspensas durante praticamente uma hora devido à presença de um drone no corredor de aproximação à pista do Aeroporto Humberto Delgado.

Segundo o JN, a ANAC registou 172 casos ao longo dos últimos seis anos, o que dá uma média de 30 ocorrências por ano. Apesar de esta prática ter reduzido durante o período da pandemia da Covid-19, tem vindo a registar-se um novo aumento nos últimos dois anos.

O JN recorda ainda que fazer voar drones nas proximidades dos aeroportos é ilegal e pode levar ao pagamento de coimas acima dos 2 mil euros, uma vez que tem consequências graves e imprevisíveis — além da possibilidade de uma colisão com potencial para provocar graves danos no motor do avião ou até a queda da aeronave, o simples avistamento do drone por parte do piloto já obriga a um desvio da rota.