Foi uma cerimónia dupla a que aconteceu na manhã deste sábado no Palácio de Belém: Lula condecorou Marcelo e Marcelo condecorou Lula — e também Janja, a primeira-dama do Brasil —, por ocasião da visita de cinco dias do Presidente do Brasil a Portugal, que termina depois de um discurso na Assembleia da República na próxima terça-feira, quando se comemoram os 49 anos do 25 de Abril.

Na receção ao Presidente brasileiro em Belém, o Presidente da República condecorou Lula da Silva com o Grande Colar da Ordem de Camões e atribuiu a Janja Lula da Silva a Grande Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique.

No sentido contrário, Lula da Silva condecorou Marcelo Rebelo de Sousa com a Ordem do Cruzeiro do Sul.

O presidente português Marcelo Rebelo de Sousa oferece o Grande Colar da Ordem de Camões ao presidente @LulaOficial e a Grande Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique a @JanjaLula. O presidente @LulaOficial oferece o Grande Colar da Ordem do Cruzeiro do Sul ao presidente português. pic.twitter.com/U8mkV5oW5G — Presidência da República do Brasil (@presidencia_BR) April 22, 2023

No caso das comendas atribuídas por Marcelo Rebelo de Sousa, destaca-se o Grande Colar da Ordem de Camões atribuído a Lula da Silva. De acordo com a página das Ordens Honoríficas Portuguesas, trata-se de uma comenda que se destina “a distinguir quem tiver prestado serviços relevantes à língua portuguesa e à sua projeção no mundo e à intensificação das relações culturais entre os povos e as comunidades que se exprimem em português e serviços relevantes para a conservação dos laços das comunidades portuguesas com Portugal”.

Atualmente, além de Lula da Silva, só há outros dois detentores do Grande Colar da Ordem de Camões: Jorge Carlos Fonseca, antigo Presidente de Cabo-Verde, e José Ramos Horta, Presidente de Timor-Leste.

Já a primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, recebeu a Grande Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique, uma ordem que distingue “quem houver prestado serviços relevantes a Portugal, no País e no estrangeiro, assim como serviços na expansão da cultura portuguesa ou para conhecimento de Portugal, da sua História e dos seus valores”.

Reunião com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Condecorei o amigo com a Ordem do Cruzeiro do Sul, uma comenda que nosso país atribui a personalidades estrangeiras. ????: @ricardostuckert pic.twitter.com/8y0TbnXSvc — Lula (@LulaOficial) April 22, 2023

Por outro lado, Lula da Silva entregou a Marcelo Rebelo de Sousa o Grande Colar da Ordem do Cruzeiro do Sul, uma comenda atualmente atribuída exclusivamente a personalidades estrangeiras. Segundo a página do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, trata-se de uma ordem que é atribuída “por decreto presidencial, configurando-se em ato de relações exteriores”.

“É a mais alta condecoração brasileira atribuída a cidadãos estrangeiros”, diz ainda a mesma página.

Lula da Silva encontra-se em Portugal desde sexta-feira para a sua primeira visita de Estado ao continente europeu desde que sucedeu a Jair Bolsonaro, retomando a tradição de cimeiras bilaterais anuais entre Brasil e Portugal. A visita de Lula da Silva ficará marcada por uma intervenção do Presidente brasileiro na Assembleia da República no dia 25 de Abril, embora não integrado nas comemorações oficiais.