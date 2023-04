A partir de segunda-feira baixas até 3 dias podem ser pedidas no SNS24. Patrões vão poder "confirmar veracidade da autodeclaração" no portal

A partir de 1 de maio passa a ser possível obter baixas médicas de 3 dias, no máximo, no site do SNS24. Patrões vão poder "confirmar veracidade da autodeclaração" no portal "e confirmar se é válida".