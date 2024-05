Pixel 8a. O novo smartphone da Google tem muita inteligência artificial (mas é mais caro)

Com o ‘apoio’ da inteligência artificial chegam também ao Pixel 8a a funcionalidade “circle do search” — que possibilita que os utilizadores desenhem um círculo no ecrã junto a um objeto que lhes tenha suscitado curiosidade para receberem resultados de pesquisa — e a possibilidade de “enviar mensagens em vários idiomas com a tradução instantânea”.

A Google detalha que o novo smartphone tem um ecrã Actua que é “40% mais brilhante” do que o do Pixel 7a e uma taxa de atualização “mais rápida de 120 Hertz”, que compara com a de 90 Hz do modelo anterior. “Pela primeira vez”, existe também a opção de “maior capacidade de armazenamento, de 256 Gigabytes”.

A bateria do Pixel 8a terá uma autonomia que alega ser superior a 24 horas, mas com o modo “poupança extrema” ativado poderá chegar até às 72 horas. Quanto às câmaras fotográficas, a Google diz que o novo smartphone “apresenta uma câmara dupla poderosa com um lente principal de 64 megapixels e uma lente ultra grande angular de 13 megapixels”, tendo ainda “uma câmara frontal de 13 megapixels”.

Tal como o Pixel 8 e o Pixel 8 Pro, o 8a terá sete anos de atualizações de sistema operativo e de segurança. Inicialmente, durante uma conversa com a imprensa acerca do lançamento, foi levantada a possibilidade de o telemóvel ter, em todos os países, incluindo Portugal, uma VPN integrada (sem custos adicionais), uma vez que esse recurso no Google One vai ser descontinuado a partir de 10 de junho. Mais tarde, porém, a tecnológica esclareceu que a VPN só ficará disponível num número limitado de mercados, não incluindo o português.

Questionada pelos jornalistas, à margem do lançamento do novo telemóvel, sobre as vendas dos Pixel 7a, 8 e 8 Pro em Portugal, desde que ficaram disponíveis no país, a Google optou por não fazer comentários. O mesmo aconteceu quando foram levantadas questões acerca de uma possível redução do preço do Pixel 7a ou até de uma eventual retirada do mercado face à chegada do 8a.