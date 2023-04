Uma vitória para cada lado, o terceiro jogo que podia ser o início da conquista de um título. Benfica e Fonte Bastardo encontravam-se este sábado para o Jogo 3 da final do Campeonato Nacional de voleibol — e com tudo por decidir, depois de os açorianos terem vencido o primeiro jogo em casa e de os encarnados terem empatado o playoff no Pavilhão da Luz.

Um empate que, para o treinador Marcel Matz, poderia funcionar como fator motivacional para um Benfica que procura chegar ao tetracampeonato. “Nós somos uma equipa experiente e mantemos a confiança mesmo nos momentos de maior dificuldade, mas precisávamos de vencer para empatar a série e continuar no caminho do tetracampeonato. Foi um jogo difícil, mas conseguimos sair com a vitória e agora estamos a preparar-nos para o Jogo 3″, comentou o técnico encarnado.

Na mesma linha de pensamento, o distribuidor Tiago Violas também sublinhava a dificuldade dos primeiros dois jogos da final enquanto exemplo para a importância do terceiro. “Vai ser um jogo complicado, como foram os dois últimos. O nosso adversário é bastante forte e temos noção disso. Estamos concentrados, a treinar com a humildade que sempre nos caracterizou, para entrar com tudo e tentar vencer este Jogo 3″, explicou o jogador português, reforçando o equilíbrio entre os tricampeões nacionais e a equipa orientada por Nuno Abrantes.

O Benfica apresentou-se a um nível exibicional superior ao demonstrado nos outros dois jogos, algo que ficou claro logo no primeiro set e com uma disparidade de 12 pontos no resultado a favor dos encarnados (25-13). O Fonte Bastardo encurtou a desvantagem no segundo set, chegou a estar na frente do marcador mas permitiu a reviravolta e não evitou a derrota, concedendo um 25-20 que deixou o conjunto de Marcel Matz bem lançado para a segunda vitória em três possíveis na final — contudo, os encarnados também tinham estado a vencer por 2-0 nos Açores e permitiram a remontada, algo que deixava todas as atenções viradas para o terceiro set.

Aí, num set que começou bastante equilibrado e onde era notório que o Fonte Bastardo iria tentar a todo o custo não sair da Luz com uma derrota sem resposta, o Benfica voltou a demonstrar superioridade — num dia onde os açorianos também estiveram francamente abaixo do habitual. Os encarnados também venceram o terceiro set (25-19), colocaram-se na frente da final do Campeonato Nacional de voleibol e têm agora dois match points para carimbar a conquista do tetra.