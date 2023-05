O Comité Olímpico Internacional (COI) vai doar 10,4 milhões de dólares (cerca de 9,4 milhões de euros) à China, para apoiar no legado deixado pelos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim2022, anunciou este sábado o organismo.

Este valor, proveniente do excedente do orçamento para os Jogos, vai servir para apoiar o desenvolvimento do desporto na China, em especial a participação de jovens em desportos de inverno.

O Comité Organizador de Pequim2022 tinha anunciado um excedente de 52 milhões de dólares (cerca de 46,8 milhões de euros) do orçamento inicial de 2.290 milhões de dólares (cerca de 2.060 milhões de euros).

O presidente do COI, Thomas Bach, felicitou o Comité Organizador por ter alcançado “um excedente financeiro, mesmo em circunstâncias extremamente difíceis”, com a pandemia de covid-19.

“Como reconhecimento destes feitos, o COI vai contribuir com uma parte do seu excedente para apoiar o legado dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim2022. Os jovens que praticam desportos de inverno vão beneficiar enormemente”, referiu.