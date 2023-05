A campanha nacional do Banco Alimentar Contra a Fome (BA), que decorreu no fim de semana, angariou mais de 1.719 toneladas de alimentos com a colaboração de 40 mil voluntários.

A campanha de recolha alimentar realizou-se em duas mil superfícies comerciais de 21 regiões do país, informou a instituição de solidariedade social.

“A quantidade de produtos doada atesta uma vez mais a solidariedade dos portugueses que, apesar do contexto inflacionista e das dificuldades que afetam muitas famílias, aderiram à proposta”, referiu um comunicado do BA.

“A nossa palavra é de gratidão a todos quantos aceitaram o convite do Banco Alimentar da sua região e doaram tempo, sendo voluntários, ou alimentos, partilhando o que compraram para as suas casas, para as suas mesas”, reagiu a presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome, Isabel Jonet, citada na nota enviada à comunicação social.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Foi renovada assim esta rede social real, numa festa da partilha e da solidariedade, não obstante a situação que afeta tantas famílias”, sublinhou.

Os alimentos recolhidos vão ser distribuídos, a partir desta semana, em 2.600 instituições de solidariedade social, que, segundo o BA, vão fazer a entrega “a cerca de 400 mil pessoas com carências alimentares comprovadas, sob a forma de cabazes ou de refeições confecionadas”.

Além desta campanha presencial, vai ainda ser possível contribuir, até 14 de maio, através de vales disponíveis nos supermercados ou de uma plataforma eletrónica disponível em www.alimentestaideia.pt.

No ano passado, os 21 Bancos Alimentares Contra a Fome operacionais distribuíram um total de 28,9 mil toneladas de alimentos, num valor global estimado superior a 44,2 milhões de euros.