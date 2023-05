Em atualização

Primeiro, os rumores. Porque a permanência no PSG se tinha tornado uma utopia, porque o Barcelona não tinha a folga orçamental para recuperar a sua estrela, porque não existia qualquer outro clube interessado em pagar um vencimento ao nível dos melhores entre os melhores. Depois, as especulações. Porque o jogador fez uma viagem ao país ao abrigo do acordo que tem com o Turismo local (e que rende mais de sete milhões de euros por ano), porque os adeptos parisienses não gostaram, porque o clube castigou o avançado, porque o avançado teve de pedir desculpas públicas para voltar aos treinos. Agora, o primeiro sinal de que não existe fumo sem fogo. Ainda que sem confirmações, Lionel Messi pode estar a caminho da Arábia Saudita.

De acordo com a agência France Press, que cita uma fonte saudita próxima das negociações, já existe acordo com o jogador de 36 anos para se mudar de armas e bagagens para a Liga do país na próxima temporada com um “contrato enorme”. “A vinda do jogador é um affaire concluído, ele vai jogar na Arábia Saudita”, referiu a mesma fonte ao órgão pedindo anonimato. Perante a informação, o PSG, atual clube do campeão mundial pela Argentina, referiu apenas que o jogador tem um contrato válido com o clube até 30 de junho.

⚽La star du Paris Saint-Germain, Lionel Messi, jouera en Arabie saoudite la saison prochaine, a affirmé à l'#AFP une source saoudienne proche des négociations, qualifiant le contrat d'"énorme" 1/2 pic.twitter.com/ncLb21IXUW — Agence France-Presse (@afpfr) May 9, 2023

A notícia não refere o clube que estará prestes a contratar Messi mas tudo aponta para que seja o Al Hilal, atual campeão saudita que conta com jogadores que já passaram por Portugal como Moussa Marega (FC Porto), André Carillo (Sporting e Benfica) e Luciano Vietto (Sporting). Ou seja, em 2023/24 poderá haver um duelo entre o argentino e Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, depois de quase uma década de confrontos diretos em Espanha entre Real Madrid e Barcelona – fora os duelos na Champions entre Barça e Manchester United.

Perante a notícia, o Sport, jornal catalão, reforçou que Lionel Messi não tem ainda nada assinado com mais nenhum clube a não ser o PSG, com quem tem ligação até ao final de junho, sendo que uma fonte da família salientou ao jornal que só depois do final da Ligue 1 é que o argentino vai decidir o seu futuro.