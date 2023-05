A Suíça congelou 7.400 milhões de francos, o correspondente a cerca de 7.580 milhões de euros, de reservas e ativos do Banco Central da Rússia, anunciou esta quarta-feira o governo federal.

Em março, o governo suíço decretou que todos os cidadãos e entidades que detinham ativos russos ou os controlavam deviam declará-lo obrigatoriamente.

As transações relacionadas com a gestão de reservas e ativos da entidade emissora russa estão proibidas desde 25 de março de 2022 e todos os ativos que possui na Suíça estão “congelados” desde então, informaram as autoridades suíças em comunicado.

Destacaram ainda que está em discussão na União Europeia a possibilidade de utilizar os ativos do banco russo como investimentos e destinar os rendimentos à reconstrução da Ucrânia, assunto que o governo suíço disse estar a acompanhar de perto.

Da mesma forma, a Suíça congelou um total de 7.500 milhões de francos (cerca de 7.680 milhões de euros) em ativos e valores que são de propriedade ou controlados por cidadãos, empresas ou entidades sujeitas a sanções internacionais em relação à agressão militar da Rússia contra a Ucrânia.

Este valor representa cerca de um terço dos fundos congelados na União Europeia.