O WhatsApp reagiu aos relatos que surgiram há várias semanas nas redes sociais, que o acusavam de aceder aos microfones de determinados smartphones com sistema operativo Android mesmo quando a aplicação não está a ser utilizada, dizendo que se trata de “um bug“.

As alegações ganharam no passado sábado uma nova dimensão mediática após Foad Dabiri, engenheiro do Twitter, as ter exposto na sua conta do pássaro azul. “O WhatsApp tem estado a utilizar o microfone no background [em segundo plano] enquanto eu dormia e desde que acordei às seis da manhã”, escreveu o engenheiro no Twitter. Três dias depois, a publicação recebeu uma resposta de Elon Musk, patrão da Tesla e da Space X, que afirmou que o “WhatsApp não é de confiança”.

WhatsApp cannot be trusted https://t.co/3gdNxZOLLy — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2023

Menos de hora e meia após a declaração de Elon Musk, o WhatsApp reagiu à acusação de que estava a ser alvo no Twitter, pedindo à Google para investigar a existência de um bug: “Ao longo das últimas 24 horas temos estado em contacto com um engenheiro do Twitter que fez uma publicação sobre um problema com o seu telemóvel Pixel [da Google] e o WhatsApp. Acreditamos que se trata de um bug no Android que atribui incorretamente as informações no painel de controlo de privacidade e solicitámos à Google que investigasse e corrigisse.”

O WhatsApp esclareceu ainda que, “após receber permissão”, só acede ao microfone quando o utilizador se encontra a utilizá-lo para gravar um áudio ou quando está a fazer uma chamada de voz ou vídeo, mas que, ainda assim, “essas comunicações estão protegidas por criptografia de ponta a ponta para que” não seja possível a rede social ouvi-las.

Users have full control over their mic settings Once granted permission, WhatsApp only accesses the mic when a user is making a call or recording a voice note or video – and even then, these communications are protected by end-to-end encryption so WhatsApp cannot hear them — WhatsApp (@WhatsApp) May 9, 2023

Por sua vez, um porta-voz da Google esclareceu em comunicado, citado pelo Engadget, que a empresa está “ciente do problema” e a “trabalhar em estreita colaboração com o WhatsApp para investigar”. O mesmo site indica que, há um mês, o blog do WhatsApp WABetaInfo denunciou o bug, descrevendo-o como um “falso positivo” — ou seja, dando conta de que a plataforma não estaria propositadamente a aceder ao microfone sem autorização. Na altura, o WABetaInfo indicava que uma das soluções para o possível problema poderia ser reiniciar o smartphone.