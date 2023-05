Em 2021, “Titane”, de Julia Ducournau, levou a Palma de Ouro para casa no Festival de Cannes no meio de alguma controvérsia. Havia o carácter híbrido da obra, jogando com alguns dos domínios do cinema de género – sobretudo do terror – num filme que ia contra isso e que, em simultâneo, citava David Cronenberg com um à vontade muito século XXI. No início do filme, a relação da protagonista, Alexia (Agathe Rousselle), com os carros tinha algo de sexual, mas era um sexual utilitário para ela e fetichista para quem a observava. Imagens fortes, que ficam, quer se goste ou não do que Ducournau fez, e que vêm à memória em alguns momentos de “Rodeo”, a estreia da francesa Lola Quivoron.

O título refere-se aos rodeos urbanos. Se nunca ouviu falar disto, é possível que não esteja sozinho. Se sabe o que é um rodeo, está no caminho certo. Aqui não há animais, foram substituídos por motas que desfilam em exibição enquanto acontecem mil e um truques e atos de bravura. Um pouco como exibições de tuning, mas com um travozinho menos “alfa”. Eis o que importa saber: há cerca de uma década a realizadora andou metida neste mundo, decidiu explorar o universo das motas e acabou junto de uma das maiores comunidades europeias, a Dirty Riderz Crew. Não ficou por lá, mas ao longo de sete anos voltou às pessoas que conheceu com alguma regularidade, para perceber que tipo de comunidade se cria ali e como se geram grandes relações entre um cheiro terrível a gasolina, motores a vibrar e acrobacias que podem acabar muito mal.

Quivoron quer que o espectador saiba disto tudo, ou pelo espera que o sintamos, de alguma maneira. A primeira vez que vê um rodeo é marcante, primeiro porque é algo inesperado. O filme arranca com Julia (Julie Ledru), uma jovem adulta feroz e incontrolável, que vive de esquemas e de uma astúcia imbatível, a sacar uma boleia para ir ver uma mota. Sabe-se que é uma coisa que faz com regularidade, ir ver motas para comprar, para depois as roubar no momento do teste. Um truque ensaiado e repetido vezes e vezes sem conta, porque roubar faz parte do DNA de Julia: a dado momento no filme, ela diz que não sabe o que irá fazer com o dinheiro que acabou de ganhar, porque sabe conseguir tudo sem pagar. Rouba aquela mota e na cena seguinte está enfiada num rodeo, inexperiente, a ser castigada por quase todos as que a veem ali, porque ela não sabe o que está a fazer e pode colocar a vida de outros em risco.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.