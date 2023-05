Uma pintura de Gustav Klimt, o artista austríaco conhecido por obras como O Beijo e Danae, vai ser leiloada a 17 de maio em Nova Iorque, podendo atingir 41 milhões de euros, referiu a Reuters.

A paisagem, Ilha no Attersee, um lago numa região do norte da Áustria, onde o artista costumava passar os verões entre 1900 e 1917, é a única de Klimt ainda em mãos privadas. Pertence a uma “importante” coleção privada em Nova Iorque, que passou a integrar em 1978, quando foi adquirida ao galerista austríaco Otto Kallir, de acordo com a informação disponibilizada pela leiloeira Sotheby’s. A obra está a ser posta à venda por um descendente do atual proprietário.

A pintura, “uma das mais evocativas paisagens de Klimt”, segundo a leiloeira, terá sido executada entre 1901 e 1902. A obra inaugurou um novo momento na carreira do pintor austríaco, caracterizado por uma nova e pioneira abordagem à paisagem que se aproxima do abstracionismo, que só surgiria enquanto movimento artístico a partir da década de 1910, com Wassily Kandinsky.

“Trata-se de um momento em que pintava livremente e em que se aproxima da abstração”, considerou Allegra Bettini, vice-presidente da Sotheby’s de Nova Iorque, descrevendo como “incrivelmente inovador” a abordagem do artista à perspetiva e cor. “É mais muito uma representação poética da água do que uma verdadeira paisagem, que é o que penso que a torna tão interessante”, acrescentou à Reuters.

Ilha no Attersee será leiloada a 17 de maio, no âmbito do leilão de primavera da Sotheby’s, que inclui obras de artistas como Vincent van Gogh, Pablo Picasso, René Magritte e Edward Hopper.