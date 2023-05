São cada vez mais audíveis as críticas a Justin Tkatchenko, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Papua-Nova Guiné, que representou o país na coroação do Rei Carlos III em Londres e se fez acompanhar da filha, Savannah, de 25 anos.

Esta sexta-feira, foram várias as dezenas de papuanos que se manifestaram publicamente contra Tkatchenko, do Partido Pangu, com cartazes e faixas a contestar as declarações “racistas” do MNE: “Não somos ‘primitivos'”.

Antes disso, Belden Namah, deputado, presidente do Comité Parlamentar Permanente de Relações Exteriores, Comércio Internacional, Imigração e Defesa, e antigo vice-primeiro-ministro do país, já tinha exigido a renúncia do ministro — ou, em alternativa, a sua demissão e perda de cidadania.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.