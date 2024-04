Parece um cenário de banda desenhada, mas foi assim que um avião da marinha norte-americana encontrou três marinheiros que tinham desaparecido há quase uma semana: num uma ilha deserta no Pacífico os náufragos escreveram “AJUDA” na areia com folhas de palmeiras.

“Este ato de ingenuidade foi fundamental para orientar as buscas diretamente para a localização”, disse Chelsea Garcia, a coordenadora da operação citada pelo jornal norte-americano The Washington Post.

Tudo começou no dia 31 de março, quando os três amigos, na casa dos 40 anos, antigos membros da marinha dos EUA, decidiram ir pescar para a ilha de Pikelot, na Micronésia.

Os três homens, “experientes na navegação destas águas”, de acordo com um membro da guarda costeira, partiram num barco de pesca de cerca de 6 metros. Porém, o motor teve uma avaria e os marinheiros foram parar a Pikelot, a ilha deserta entre as Filipinas e o Havai.

Seis dias depois e sem notícias dos pescadores, a sobrinha de um dos desaparecidos notificou as autoridades, que iniciaram as operações de busca numa área superior a 78 milhas náuticas quadradas. Segundo a CNN, foi no dia 7 de abril — portanto, no espaço de 24 horas — que uma aeronave da força aérea dos EUA localizou os náufragos, ao ler “AJUDA” escrito na areia da ilha deserta.

Castaways Spell “HELP” with Palm Leaves, Get Rescued By the U.S. Navy https://t.co/ETZPuzO02r pic.twitter.com/nR5eGz9dx1 — Rama Yappy Kawitarka (@yappykawitarka) April 14, 2016

O avião lançou um kit de sobrevivência para os três homens e um rádio para facilitar as comunicações. Há uma semana que os náufragos sobreviviam de cocos e de água de um pequeno poço da ilha, que às vezes é visitada por pescadores. De acordo com as autoridades da guarda costeira, os três marinheiros estão “de boa saúde”.

Mas esta não é a primeira vez que escrever na areia salvou náufragos presos numa ilha deserta.

Em 2020, três homens desapareceram, também no arquipélago da Micronésia, depois de o barco em que seguiam ter ficado sem combustível. As autoridades encontraram-nos três dias depois, ao avistar a palavra “SOS” numa ilha no meio do pacífico.