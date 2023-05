Depois de acusado por Diogo Lacerda Machado de pressão política, Alberto Souto de Miranda, ex-secretário de Estado Adjunto, atirou ao ex-administrador da TAP, admitindo, no entanto, que foi Pedro Nuno Santos que solicitou a orientação para que os administradores do Estado votassem contra o orçamento para 2020 na TAP. Mas dentro das suas competências. O ex-gestor é que não a respeitou.

Num comentário enviado ao Observador, o ex-secretário de Estado Adjunto confirma o pedido para esse sentido de votação de Lacerda Machado, mas garante a solicitação partiu de Pedro Nuno Santos, que diz estar dentro das competências do ministro, e que foi o administrador que não respeitou as orientações.

Confirmo que o sr. ministro Pedro Nuno Santos me solicitou que transmitisse a sua orientação de que os representantes do Estado acionista na TAP votassem contra o orçamento desse ano. Mas que não haja confusões: nego, perentoriamente, que tenha interferido alguma vez politicamente na gestão corrente da empresa. Uma coisa é a gestão corrente, outra as grandes opções estratégicas e os planos e orçamentos anuais.”