Duas audições na mesma semana. E nem por isso lhe faltaram palavras. Diogo Lacerda Machado saiu da TAP há dois anos, do cargo de administrador não-executivo, e protagonizou esta quinta-feira uma das audições mais longas da comissão parlamentar de inquérito (CPI) à TAP, a par das inquirições às duas protagonistas, Alexandra Reis e Christine Ourmières-Widener. Foram quase seis horas de um “contador de histórias nato” com “excelente memória”, segundo o deputado do PSD Paulo Moniz, que somaram às quase três da passada terça-feira, em que esteve na comissão de economia para falar… sobre a TAP.

O gestor que ficou conhecido por ser o melhor amigo de António Costa, e que na sala tinha outro dos melhores amigos de ambos, o deputado socialista Francisco Oliveira, tinha, de facto, muitas histórias para contar. E não só da TAP. Falou da Motorola, da EDP, do papel comercial do BES e até dos helicópteros Kamov e do Siresp. Mas falou, sobretudo, do tempo em que negociou a reconfiguração da privatização da TAP, em 2015, de quando sofreu uma pressão do Governo e do negócio que, defende, viabilizou a existência da TAP: o Brasil.

1Diogo Lacerda Machado ficou conhecido como o “melhor amigo” de António Costa. E não parece importar-se com isso. E até contribui para perpetuar essa ideia. No entanto, amigos amigos, TAP à parte. Lacerda Machado revelou que não fala com Costa sobre a companhia desde 9 de abril de 2020 às 22h00. A relação profissional começou com uma consultoria entre 2015 e 2017, que só passou a ser paga em 2016 por “generosidade”. Lacerda Machado sentia-se em dívida com Costa por ter rejeitado um convite para integrar o Governo. Em 2017, Lacerda Machado torna-se administrador. Um convite que aceitou com “orgulho”, apesar de Passos Coelho ter dito na altura que era uma “vergonha”.

