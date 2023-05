Foi revelada esta segunda-feira a versão final do relatório feito pelo conselheiro especial John Durham, que ao longo de três anos reuniu informação sobre a investigação “Crossfire Hurricane”, centrada na ligação entre a campanha de Trump de 2016 e a Rússia.

Ao longo de 300 páginas, o conselheiro nomeado em 2020 pela administração Trump conclui que o FBI não devia ter lançado uma investigação à ligação entre Trump e a Rússia. “Baseado na análise da ‘Crossfire Hurricane’ e atividades de informação relacionada, concluímos que o Departamento de Justiça e o FBI falharam na defesa da sua missão mais importante de fidelidade estrita à lei”, diz Durham, de 73 anos. Durham foi um dos principais procuradores do estado do Connecticut. É advogado desde 1975 e tem sido um dos nomes mais relevantes nas investigações de corrupção.

No relatório, são referidos “factos e circunstâncias que foram inconsistentes com a premissa de que Trump e/ou pessoas associadas à campanha de Trump estavam envolvidas numa relação conivente ou conspiracional com o governo russo”.

O relatório deixa críticas nas entrelinhas à liderança do FBI. Em 2016, a agência era liderada por James Comey, que foi afastado em 2017 por Trump. “A nossa investigação também revelou que pessoal sénior do FBI apresentou uma séria falta de rigor analítico em relação à informação que estavam a analisar, especialmente informação recebida de pessoas ou entidades politicamente afiliadas.”

O relatório não recomenda sanções ou acusações contra indivíduos ou mudanças substanciais à forma como o FBI conduziu as investigações, apesar das críticas feitas à atuação durante a Crossfire Hurricane.

A imprensa internacional refere que, em parte, algumas destas críticas já eram conhecidas. O inspetor-geral do Departamento de Justiça dos EUA já tinha publicado o seu próprio relatório, onde já levantava preocupações com a conduta do FBI no lançamento da investigação.

Trump diz que Comey e democratas “devem pagar caro”

Donald Trump já reagiu à divulgação deste relatório. À Fox News, disse que “o público americano tem sido uma vítima de uma longa charada dos democratas – algo que começou com Comey”. “Têm de pagar caro por pôr o país a passar por isto.”

Em relação ao longo tempo da investigação, Trump justificou com o facto de “John Durham ser um investigador muito minucioso”, mas que o “resultado é sem equívocos um desastre absoluto em termos de justiça”.