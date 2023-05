Um ponto. O Benfica precisa de apenas um ponto para carimbar a conquista do Campeonato pela 38.ª vez, tendo falhado o primeiro match point ao empatar em Alvalade perante o Sporting. Os encarnados foram para o intervalo a perder por dois golos de diferença, conseguiram igualar o resultado na segunda parte e continuam na confortável posição de quem só depende de si mesmo para ser campeão nacional à entrada para a última jornada.

Esta foi mesmo a primeira vez que o Benfica conseguiu anular uma desvantagem de dois golos em Alvalade num jogo do Campeonato e desde 2017/18 que encarnados e leões não registavam dois empates nas duas partidas da Liga, já que em janeiro e na Luz também tinham empatado (2-2). João Neves tornou-se o 4.º mais jovem de sempre a marcar na estreia em dérbis, juntando-se a Espírito Santo, Chalana e Crespo, e fez mesmo o primeiro golo pela equipa principal.

Roger Schmidt ainda não conseguiu conquistar o primeiro título pelo Benfica, adiando todas as decisões para o Estádio da Luz e para uma receção ao já despromovido Santa Clara onde até pode simplesmente empatar, e na zona de entrevistas rápidas fez uma breve análise à partida. “Acho que o Sporting jogou muito bem na primeira parte. Em aspetos básicos, como duelos e movimentações, estiveram mais frescos do que nós. As nossas pernas não foram suficientemente rápidas, assim como a nossa cabeça. Tenho um grande respeito pela minha equipa, porque soube mudar a atitude e a forma de jogar na segunda parte. Merecemos este ponto. A segunda parte foi nossa, assim como a primeira foi deles. Foi um jogo duro e temos mais um pela frente. Tem de ser no próximo”, começou por dizer o treinador alemão.

????Desde a época 2017/18 que não havia duas igualdades nos dois dérbis entre ????Sporting e ????Benfica a contar para a Liga. Curiosamente, também à 16.ª e 33.ª jornada do campeonato. pic.twitter.com/aBB2xk2elZ — Playmaker (@playmaker_PT) May 21, 2023

“Não estamos sozinhos em campo. Num jogo fora e contra uma boa equipa como o Sporting, que ainda podia atingir a qualificação para a Liga dos Campeões, temos de aceitar que há momentos em que podemos estar por baixo. Temos de manter a calma, conversar, mudar algumas questões técnicas e voltar ao jogo. Estou feliz, porque os jogadores conseguiram isso”, continuou.

Mais à frente, Schmidt defendeu a decisão de entrar na partida com Aursnes enquanto lateral direito, posição que mudou ao intervalo ao lançar Alexander Bah e colocar o norueguês (que acabou por marcar um golo) mais adiantado no terreno. “Nunca me arrependo de nada. Tenho de tomar decisões antes do jogo, não depois. Estou feliz pelo Bah estar de volta, mas esteve de fora seis semanas e não quis que jogasse 90 minutos. O Ristic também voltou depois de um período de lesão. Acho que fizemos boas substituições hoje”, comentou, antes de sublinhar a exigência de carimbar a conquista do título na próxima jornada.

“Percebemos o desejo dos adeptos. Queremos dar-lhes o Campeonato. Se fosse hoje era bom, mas ser campeão em casa pode ser fantástico. Não vou prometer o título. Vou prometer que vamos fazer tudo para o conseguir”, terminou Roger Schmidt.