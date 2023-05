O Cabinet Office, o órgão que supervisiona a ação do governo do Reino Unido, fez chegar à polícia britânica mais denúncias sobre alegadas violações da regras da pandemia de Covid-19 cometidas pelo ex-primeiro ministro britânico Boris Johnson. Numa reação, conhecida já esta terça-feira, o escritório do ex-primeiro-ministro diz que as denúncias, que já estão a ser investigadas, são “politicamente motivadas”.

Em causa, segundo o Times, estão visitas de amigos do primeiro-ministro a Chequers (uma mansão rural usada como residência pelos primeiros-ministros em exercício) durante o primeiro ano da pandemia. A Polícia Metropolitana de Londres e a Polícia do Vale do Tamisa, que têm jurisdição sobre a área ao redor de Chequers, estão a investigar as informações que receberam e que dizem respeito ao período em que vigorava o regulamento de proteção à saúde, relacionado com a pandemia de covid-19, entre junho de 2020 e maio de 2021.

No entanto, o escritório de Boris Johnson rejeita as acusações. “A afirmação do Cabinet Office de que houve mais violações das regras da Covid é totalmente falsa”, sublinha a equipa de Johnson, acrescentando que os advogados do ex-primeiro ministro examinaram os eventos em questão e concluíram que não foi cometida qualquer irregularidade. O escritório de Johnson acusa ainda o Cabinet Office de não ter feito nenhuma tentativa de verificar as alegações antes de as comunicar à polícia.

Boris Johnson, que foi primeiro-ministro do Reino Unido durante três anos, até 2022, foi multado no ano passado por ter violado regras sanitárias impostas durante a pandemia, nomeadamente por ter participado num evento para comemorar o seu aniversário em Downing Street, em junho de 2020.