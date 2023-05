De acordo com uma investigação publicada esta quarta-feira pelo New York Times, ainda não é claro que unidade dos serviços de informações ucranianos esteve por detrás do ataque. Nem é possível apurar se o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, deu luz verde para o ataque, ainda que esse cenário não seja provável.

Os dirigentes norte-americanos chegaram a estas conclusões após terem intercetado conversas telefónicas dos membros dos serviços de informações ucranianos.

Além disso, de acordo com o jornal norte-americano, o envolvimento da Ucrânia no ataque não agradou a Washington. A Casa Branca está preocupada com uma possível escalada do conflito, em que a Rússia culpabliza os EUA pelos ataques.