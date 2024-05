Ação violenta durante passagem da tocha olímpica impedida em Bordéus

O ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, revelou esta quinta-feira que foi impedido um ataque violento durante a passagem em Bordéus da tocha olímpica dos Jogos Olímpicos Paris2024.

“Um indivíduo que planeava uma ação violenta durante a passagem da tocha olímpica em Bordéus foi detido. Obrigado aos agentes policiais e a todos os agentes do Ministério do Interior, que asseguram esta festa popular com um notável profissionalismo e empenho”, escreveu o governante, na rede social X.