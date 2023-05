Facto: um drone explodiu sobre o Kremlin às 2h27, na madrugada de quarta-feira, hora de Moscovo. Facto: às 2h43, 16 minutos depois, um segundo drone explodiu, vindo de outra direção. O primeiro causou um pequeno incêndio, o segundo não. Daqui para a frente, é difícil distinguir factos de opinião, especulação de teorias de conspiração. É certo que a Rússia acusou diretamente a Ucrânia pelo ataque e, mais do que isso, considerou tratar-se de uma tentativa de assassinato do Presidente Vladimir Putin. Em Helsínquia, Volodymyr Zelensky garantiu que Kiev nada teve a ver com o sucedido: “Não atacamos Putin, nem Moscovo”, disse o Presidente ucraniano durante uma visita à Finlândia.

Reportedly, this is the moment when a drone hit the Kremlin. pic.twitter.com/MiUob8fSV9 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 3, 2023

