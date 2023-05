Depois da acqua alta, a acqua verde fosforescente (que sempre provoca menos transtornos).

O Grande Canal de Veneza amanheceu este domingo com uma tonalidade verde esmeralda que está a intrigar locais e turistas e está já a ser investigada por polícia e Agência Regional para a Prevenção e Proteção Ambiental da região do Veneto.

Centenas de pessoas juntaram-se na famosa ponte de Rialto para testemunhar ao vivo o cenário que foi partilhado logo pela manhã pelo presidente regional, Luca Zaia, e para assistir à operação de colheita de amostras de água para análise, supervisionada pelos bombeiros locais.

???????????? Stamattina nel #CanalGrande di #Venezia è apparsa una chiazza di liquido verde fosforescente, segnalata da alcuni residenti all’altezza del Ponte di Rialto.

Il prefetto ha convocato una riunione urgente con le forze di polizia per approfondire l’origine del liquido. pic.twitter.com/te0JVCfodQ — Luca Zaia (@zaiapresidente) May 28, 2023

Apesar de os resultados não serem ainda conhecidos, a imprensa local aponta para uma hipotética ação de protesto levada a cabo por grupos ambientalistas — sendo que, até ao final da tarde deste domingo, nenhuma organização tinha feito qualquer reivindicação.

Una chiazza fluorescente ha colorato di verde parte del Canal Grande e della laguna a #Venezia: prelievi e assistenza tecnica da parte dei #vigilidelfuoco agli operatori dell’@arpaveneto che stanno conducendo analisi per stabilire la natura della sostanza in acqua#28maggio pic.twitter.com/vgmUeRthKK — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 28, 2023

Há praticamente 55 anos, a 19 de junho de 1968, o artista argentino Nicolás García Uriburu, à margem da 34.ª Bienal de Veneza, tingiu as águas do Grande Canal, também de verde fosforescente, exatamente para “chamar a atenção para a relação entre natureza e civilização e promover a consciência ecológica como parte crítica da cultura”.

Durante esse dia, as águas do Grande Canal mantiveram-se verdes. Depois, a maré baixou e voltaram ao normal.

Na altura, escreve o Met Museum, que tem em acervo uma fotografia da “instalação”, na coleção de Arte Moderna e Contemporânea, Uriburu usou fluoresceína, um corante orgânico e ecologicamente inofensivo desenvolvido pela NASA — um método bem mais plausível do que o sugerido por um utilizador bem-humorado do Twitter, que escreveu que as águas podem ter ficado assim depois de Hulk, super-herói da Marvel, lá ter tomado banho.