A continuidade de Cristiano Ronaldo na Seleção Nacional foi colocada em causa na sequência do Campeonato do Mundo, entre a eliminação portuguesa nos quartos de final, o facto de ter ficado no banco de suplentes nos últimos dois jogos no Qatar e a saída de Fernando Santos. A primeira convocatória de Roberto Martínez, porém, confirmou que o capitão iria continuar a ser chamado — ao ponto de, esta segunda-feira e na antecâmara da segunda chamada do selecionador espanhol, o tema nem sequer ter sido assunto.

O avançado do Al-Nassr foi convocado para o duplo compromisso de Portugal contra a Bósnia e a Islândia, a contar para o apuramento para o Euro 2024, e Roberto Martínez deu agora uma entrevista onde explicou que Ronaldo ainda não estava pronto para deixar a Seleção após o Mundial do Qatar. “Encontrei-me com todos os jogadores e aí vê-se o que significa jogar futebol e em que ponto é que estão nas suas carreiras. O Cristiano não estava pronto para se afastar. Queria fazer parte do novo ciclo e, nessa altura, foi muito fácil incluí-lo no estágio de março. Só depois é que se pode tomar uma decisão futebolística”, começou por dizer o selecionador nacional à rádio britânica talkSPORT, recuperando depois que o jogador esteve em bom plano nos jogos recentes contra o Liechtenstein e o Luxemburgo.

“Marcou quatro golos, foi um verdadeiro líder, um capitão. É alguém que traz uma experiência que nenhum outro jogador tem no futebol mundial, alguém que pode chegar aos 200 golos pelo seu país e que precisa de ser utilizado no balneário”, acrescentou, recordando que se encontrou com todos os jogadores que tinham estado no Qatar antes de desenhar a primeira convocatória enquanto selecionador de Portugal.

“Senti que era impossível tomar decisões num gabinete, as decisões futebolísticas têm de ser tomadas num campo de futebol e isso é importante. Fui nomeado a 9 de janeiro e tive seis semanas para começar a encontrar-me com todos os jogadores que tinham feito parte da lista de 26 que foi ao Qatar. Foi fascinante ver todos os jogadores e a forma como desenvolveram as suas funções nos diferentes balneários das diferentes ligas. Nessa altura, temos a oportunidade de conhecer a pessoa por detrás do futebolista. Foi um momento muito claro, para mim”, terminou Roberto Martínez.