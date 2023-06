Três pessoas, morreram, incluindo uma criança de nove anos, na sequência de um ataque com mísseis, na manhã desta quinta-feira, em Kiev, a capital da Ucrânia.

As outras duas vítimas mortais eram duas mulheres adultas, uma de 34 e outra de 33 anos. Outras 11 pessoas ficaram feridas, confirmou a polícia de Kiev – anteriormente, o presidente da Câmara da capital ucraniana Vilalii Klitschko tinha referido 14 feridos.

Os mísseis lançados contra a capital da Ucrânia foram abatidos pelo sistema de defesa anti-aéreo mas os destroços caíram numa área residencial, nos distritos de Dniprovskyi e Desnianskyi. Klitschko revelou que três escolas, um jardim de infância, seis apartamentos e uma esquadra de polícia foram atingidos.

Abrigo não estaria acessível

As três pessoas que morreram (uma criança de nove anos e duas mulheres) foram atingidas por destroços à entrada de uma clínica no distrito de Desnianskyi, que era um abrigo autorizado e ao qual não terão tido acesso. As autoridades de Kiev estão a investigar estes relatos.

Depois um período de relativa acalmia, a Rússia intensificou o número de ataques contra Kiev. Só durante o mês de maio, a Rússia lançou 17 ataques aéreos contra a capital da Ucrânia.