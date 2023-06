O georgiano Khvicha Kvaratskhelia, do campeão Nápoles, foi esta sexta-feira eleito o melhor jogador do ano da Liga italiana de futebol, sucedendo ao português Rafael Leão, do AC Milan.

A eleição voltou a recair sobre um atacante do campeão em título, com Kvaratskhelia a suceder a Leão como os napolitanos sucederam aos milaneses, vencendo o primeiro título de campeão de Itália em 33 anos.

Apelidado de Kvaradona, em alusão a Diego Maradona, o jogador contratado ao Dinamo Batumi por 10 milhões de euros ocupou o lugar deixado vago por Insigne e acabou o ano com 12 golos e 12 assistências na Serie A.

O Nápoles dominou os prémios que distinguem os melhores durante a temporada, com o treinador Luciano Spaletti, o defesa sul-coreano Kim Min-Jae e o avançado nigeriano Victor Osimhen eleitos.

O guarda-redes Ivan Provedel, da Lazio, e o médio Nicoló Barella, do Inter, foram premiados como os que mais se destacaram nas suas respetivas posições.