Depois de uma campanha onde quase todos os dias teve “momentos”, entre passagens por Casas do FC Porto em Portugal e no estrangeiro, apresentações de candidatura ou entrevistas a alguns órgãos de comunicação social, André Villas-Boas tem esta quarta-feira a festa de encerramento no Super Bock Arena com muitos apoiantes, sócios e adeptos, na antecâmara das eleições. Antes desse momento alto, o antigo treinador falou à CNN e aproveitou para comentar alguns dos recentes anúncios de Pinto da Costa – que esta noite voltou a surpreender também com a confirmação de que Sérgio Conceição vai renovar contrato até 2028.

“Do ponto de vista da minha gestão, muda muito pouco, são elementos que terminam contrato, não são os únicos. Do ponto de vista da comunicação, o presidente tem dito muitas coisas na campanha e esta pode ser mais uma que atira para o ar sem que a mesma esteja realizada, não pondo em causa a sua palavra. É a mesma coisa que dizer que David Carmo está vendido por 17,5 milhões de euros, que tem equipa de futebol feminino contratada e que não há suspensão da UEFA…”, comentou André Villas-Boas ao canal.

“Temos também o exemplo do Francisco [Conceição]. A renovação é uma boa notícia, já o modelo do negócio… Não me parece bom negócio, não me parece normal dar 20% do passe a um jogador. Custa. Saiu por cinco milhões de euros e o FC Porto é obrigado a comprar por dez milhões. Vai em linha com todos estes negócios estruturais que o presidente está a tomar e que, na minha ótica, são de salvamento da candidatura, decisões que não devia estar a tomar a tão poucos dias das eleições”, voltou a reforçar.

Em atualização