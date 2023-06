Um para um lado, um para o outro, a necessidade de desempatar. Benfica e Sporting voltavam a defrontar-se esta quarta-feira no terceiro jogo da final do Campeonato de hóquei em patins e o vencedor tinha a oportunidade de saltar para a liderança do playoff e poder fazer xeque-mate já no próximo domingo.

O Benfica ganhou o primeiro encontro, no Pavilhão da Luz, num arranque de final que teve de ir a prolongamento. E Nuno Resende, treinador encarnado, tinha confiança na capacidade da equipa. “Temos qualidade e competência para ganhar o jogo. Acreditamos que é possível, na linha da tranquilidade que a equipa tem apresentado nas partidas disputadas em casa”, explicou o técnico, que não podia contar com o lesionado Pablo Álvarez, uma das figuras do Benfica que é operado esta sexta-feira e que enfrenta uma paragem prolongada.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Já o Sporting triunfou na segunda partida, no Pavilhão João Rocha, goleando os encarnados com recurso a uma primeira parte demolidora. “A equipa está motivada, com muita vontade de que chegue já o dia do jogo para ir à Luz e fazer tudo aquilo que temos feito nestes jogos e em toda a época. Estamos confiantes, vamos lá para ganhar”, disse Matías Platero, argentino dos leões, na antevisão.

Foi o Sporting a abrir o marcador na Luz, com Nolito a converter um livre direto depois de Ordoñéz fazer falta sobre Ferran Font e ver o cartão azul. O Benfica reagiu muito bem, procurando o empate com várias oportunidades e aproximações perigosas à baliza, mas Ângelo Girão ia demonstrando estar numa noite inspirada e a própria defesa leonina também se apresentava em bom plano. Os leões ainda apanharam um susto nos últimos instantes da primeira parte, quando Verona saiu direto para o balneário depois de ser assistido em campo na sequência de uma lesão aparentemente grave no ombro, mas o italiano acabou por regressar para o segundo tempo.

Segundo tempo que assistiu a uma verdadeira reviravolta por parte do Benfica. Nicolía empatou de livre direto, conquistou a liderança no marcador de livre direto e aumentou a vantagem de livre direto, alcançando um hat-trick que colocou os encarnados a ganhar em poucos minutos. Nolito reduziu pouco depois, numa recarga a uma defesa de Pedro Henriques que foi também o primeiro golo de bola corrida do jogo, mas Nicolía completou o poker novamente de livre e fechou as contas da partida.

No fim, o Benfica voltou a vencer o Sporting, reconquistou a vantagem no playoff e pode sagrar-se campeão nacional se derrotar novamente os leões no próximo domingo, no Pavilhão João Rocha, a partir das 16h. Em caso de vitória do Sporting nesse quarto jogo, a final volta a ficar empatada e terá de ir à negra, à quinta partida, no dia 21 de junho (20h).